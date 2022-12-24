فين الإسعاف؟.. تعليق ناري من ميدو على أحداث سويبر السلة بين الأهلي والاتحاد

وجه أحمد حسام ميدو رسالة قوية بشأن أحداث مباراة كأس السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري، والتي تم إلغاؤها؛ بعد تدافع مشجعي الاتحاد السكندري خلال اللقاء نحو الفاصل الحديدي بين المدرجات في صالة الدكتور حسن مصطفى.

وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه ليس مقبولاً أن تبدأ أي مباراة في أي نشاط رياضي، حتى لو كانت بين فريقين تحت 10 أعوام، دون وجود سيارة إسعاف.

وأكد أنه لا يتخيل أن تبدأ مباراة بدون سيارة إسعاف، موضحاً أنه لا يوجد أي مبرر لعدم توفير سيارة إسعاف من جانب مراقب اللقاء.

وأضاف:" مراقب اللقاء يجب محاسبته، إلى متى ستظل حياة الإنسان هينة على الجميع؟، لا يوجد مبرر لعدم توفير سيارة إسعاف، حتى لو المباراة بدون جمهور، فربما يعاني أي لاعب من إصابة أو ظرف طارئ".