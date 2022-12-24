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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| سقوط سور مدرج بمباراة سوبر السلة.. ومدرب الأهلي السابق يقترب من الوداد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

 

مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

اقترب نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، من التعاقد مع مدير فني جديد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ الحسين عموتة، وذلك قبل بطولة كأس العالم للأندية.

أسماء مدوية| استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعين بـ«الجوكر» في كأس العالم للأندية .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يحتاج إلى تقوية قائمته، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

عقودهم انتهت.. 4 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الأهلي

اقترب 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الصيف القادم.

تعرف على حكم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ريال مدريد في ورطة بـ كأس العالم للأندية .. اِعرف سببها

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، أزمة كبرى بسبب أجندة بطولة كأس العالم للأندية والتي سيشارك فيها بدولة المغرب.

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

صارع لاعبو الأهلي والاتحاد السكندري من أجل إنقاذ الجماهير بعد سقوط جزء من المدرج بصالة حسن مصطفى في مباراة سوبر السلة.

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة سقوط مدرج جماهير زعيم الثغر خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

الأهلى الزمالك الدوري المصري ريال مدريد الأهلي والاتحاد السكندري

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سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

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