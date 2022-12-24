أخبار الرياضة| سقوط سور مدرج بمباراة سوبر السلة.. ومدرب الأهلي السابق يقترب من الوداد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

اقترب نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، من التعاقد مع مدير فني جديد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ الحسين عموتة، وذلك قبل بطولة كأس العالم للأندية.

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يحتاج إلى تقوية قائمته، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

اقترب 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الصيف القادم.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني، أزمة كبرى بسبب أجندة بطولة كأس العالم للأندية والتي سيشارك فيها بدولة المغرب.

صارع لاعبو الأهلي والاتحاد السكندري من أجل إنقاذ الجماهير بعد سقوط جزء من المدرج بصالة حسن مصطفى في مباراة سوبر السلة.

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة سقوط مدرج جماهير زعيم الثغر خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.