إصابة 20 من الجماهير| تفاصيل خطيرة عن سقوط مدرج حسن مصطفى بسوبر السلة

استمرارا لمسلسل حوادث المدرجات وقعت أزمة جديدة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت بينهما في سوبر السلة بصالة الدكتور حسن مصطفي.

وشهدت المباراة سقوط احد اللوحات الحديدية بالملعب علي مدرجات جمهور الاتحاد وتم إيقاف المباراة بعد وقوع إصابات للجماهير الحاضرة التي وصل عددها حتي الان الي 20 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة والتي من المتوقع أن تتزايد خلال الساعات القادمة.

وحرص لاعبو الأهلي والاتحاد علي محاولة انقاذ الجماهير ويتوافد في حاليا العديد من سيارات الإسعاف علي ملعب المباراة للتعامل مع الموقف وانقاذ المصابين.

مدير صالة حسن مصطفي يكشف أسباب الكارثة

وقال مصطفي هدهود مدير صالة حسن مصطفي أن المدرج لم ينهار كما يقال ولكن وقوع لوحة حديدية علي المدرج اوقعت السور الخاص به مما تسبب في هذا الضرر علي الجماهير.

وأوضح هدهود الي ان رجال الامن هرعوا سريعا لانقاذ الجماهير وطلب الاسعاف لهم من اجل احتواء الموقف والخروج منه باقل الخسائر.

الغاء مباراة السوبر بعد سقوط اللوحة الحديدية

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للإطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى النادي الأهلي لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.



يذكر ان المباراة تقام بين الأهلي بطل الدورى والكأس مع الاتحاد السكندرى وصيف الدورى.



الجدير بالذكر أن الأهلي قد توج منذ قليل ببطولة كأس السوبر المصري للسيدات لكرة السلة بعد الفوز على الغريم التقليدي سبورتنج.