شاهد لحظة سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سوبر السلة

تسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وحصل صدى البلد على أولي لقطات سقوط مدرج صالة حسن مصطفى خلال مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري بكأس السوبر لكرة السلة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الاتحاد السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسئولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للاطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى الشياطين الحمر لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.

إسعاف عاجل لـ جماهير الاتحاد السكندري بعد سقوط مدرج بـ سوبر السلة

تعرض عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة.

وعلم صدي البلد عن وقوع إصابات خفيفة بين جماهير الاتحاد السكندري ونقلهم إلي أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسئولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للاطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى الشياطين الحمر لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.

321632358_928360084762485_4043805658255121463_n

321425872_1280692025825992_4541038765523195901_n

321802729_566672511478845_5025885204192835801_n

ab9e662a-6e96-4b07-8839-7575003a64e7

fbff1f47-3fd0-4885-bfd4-bc4ab796d12d