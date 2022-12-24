عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد لحظة سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سوبر السلة

صالة حسن مصطفى
صالة حسن مصطفى

تسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وحصل صدى البلد على أولي لقطات سقوط مدرج صالة حسن مصطفى خلال مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري بكأس السوبر لكرة السلة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الاتحاد السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسئولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للاطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى الشياطين الحمر لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.

إسعاف عاجل لـ جماهير الاتحاد السكندري بعد سقوط مدرج بـ سوبر السلة

 

تعرض عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري لإصابة قوية خلال سقوط  جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة.

وعلم صدي البلد عن وقوع إصابات خفيفة بين جماهير الاتحاد السكندري ونقلهم إلي أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسئولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للاطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث منها وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "زعيم الثغر" بنتيجة 67-45.

ويسعى الشياطين الحمر لحسم اللقب الثاني لهم خلال هذا الموسم بعد الفوز بلقب دوري المرتبط، فيما يأمل أبناء الإسكندرية في الحصول على النجمة الأولى لهذا الموسم بعد خسارة لقبي البطولة العربية ودوري المرتبط.

321632358_928360084762485_4043805658255121463_n
321632358_928360084762485_4043805658255121463_n
321425872_1280692025825992_4541038765523195901_n
321425872_1280692025825992_4541038765523195901_n
321802729_566672511478845_5025885204192835801_n
321802729_566672511478845_5025885204192835801_n

ab9e662a-6e96-4b07-8839-7575003a64e7
ab9e662a-6e96-4b07-8839-7575003a64e7
fbff1f47-3fd0-4885-bfd4-bc4ab796d12d
fbff1f47-3fd0-4885-bfd4-bc4ab796d12d
c59fc400-214d-4ee5-9f7b-a461857b4296
c59fc400-214d-4ee5-9f7b-a461857b4296
الاتحاد السكندري كرة السلة حسن مصطفي البطولة العربية سوبر السلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

ترشيحاتنا

طفلة الشمع.. ولادة حالة نادرة بسبب زواج الأقارب بمستشفي المحلة العام|شاهد

توقعات بانكماش اقتصاد بيلاروسيا بنسبة 4٪ بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية

لجنة لكشف ملابسات سقوط سور مدرج مباراة الأهلي والاتحاد بصالة حسن مصطفى

الصحة: 27 إصابة في حادث انهيار مدرج حسن مصطفى والدفع بـ21 سيارة إسعاف

بسبب مشرد .. رئيس الوزراء البريطاني يقع في موقف محرج

توجيهات من الخطيب بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا للعلاج من الإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف التونسية رانيا التومي يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد كلام ياسمين عز.. مافيش حاجة اسمها صوت "شتوي أو صيفي"

20 مقبرة وعشرات من الآثار.. اكتشاف مذهل في قرية مصرية يعيد كتابة التاريخ|صور

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ