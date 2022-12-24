عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 إصابات ومفاجأة في حادث صالة حسن مصطفى الأهلي خلال «سوبر السلة»

انهيار سور صالة حسن
انهيار سور صالة حسن مصطفى

كشف مصطفى هدهود، مدير صالة حسن مصطفى، تفاصيل انهيار سور أحد المدرجات في صالة حسن مصطفى  بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مباراة النادي الأهلي والاتحاد  السكندري في سوبر السلة. 

txt

إصابة كبير المشجعين | مفاجأة في سقوط مدرج صالة حسن مصطفى بسوبر السلة

txt

إصابة وحيدة .. تفاصيل جديدة في انهيار مدرج صالة حسن مصطفى بسوبر السلة

لا وفيات بين جماهير الاتحاد

وقال مصطفى هدهود  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لا وفيات في صالة حسن مصطفى بعد انهيار سور في مدرج الصالة".

وأضاف مصطفى هدهود: "مدرج صالة حسن مصطفى سليم، ولم ينهار، لكن السور هو الذي سقط، وكان متواجدا بجانبه تحو 25 مشجعا".

9 إصابات فقط

وتابع مصطفى هدهود:" لدينا 9 إصابات فقط؛ نتيجة سقوط السور في صالة حسن مصطفى، وارتفاع السور كان 3 أمتار"، موضحا: "السور كان عليه حوالي 25 مشجع فقط، وكان تحتهم ناس، ووقعوا على الناس اللي تحتهم".

وأكمل مصطفى هدهود: "التصريح بحضور الجماهير، شمل تواجد 500 مشجع فقط، وحضر منهم حوالي 350 أو 400 فقط داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة، وتم إلغاء المباراة".

حسن مصطفي صالة حسن مصطفى كرة السلة الأهلى الاتحاد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

ترشيحاتنا

طفلة الشمع.. ولادة حالة نادرة بسبب زواج الأقارب بمستشفي المحلة العام|شاهد

توقعات بانكماش اقتصاد بيلاروسيا بنسبة 4٪ بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية

لجنة لكشف ملابسات سقوط سور مدرج مباراة الأهلي والاتحاد بصالة حسن مصطفى

الصحة: 27 إصابة في حادث انهيار مدرج حسن مصطفى والدفع بـ21 سيارة إسعاف

بسبب مشرد .. رئيس الوزراء البريطاني يقع في موقف محرج

توجيهات من الخطيب بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا للعلاج من الإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف التونسية رانيا التومي يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد كلام ياسمين عز.. مافيش حاجة اسمها صوت "شتوي أو صيفي"

20 مقبرة وعشرات من الآثار.. اكتشاف مذهل في قرية مصرية يعيد كتابة التاريخ|صور

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ