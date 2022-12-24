9 إصابات ومفاجأة في حادث صالة حسن مصطفى الأهلي خلال «سوبر السلة»

كشف مصطفى هدهود، مدير صالة حسن مصطفى، تفاصيل انهيار سور أحد المدرجات في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، خلال مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري في سوبر السلة.

لا وفيات بين جماهير الاتحاد

وقال مصطفى هدهود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لا وفيات في صالة حسن مصطفى بعد انهيار سور في مدرج الصالة".

وأضاف مصطفى هدهود: "مدرج صالة حسن مصطفى سليم، ولم ينهار، لكن السور هو الذي سقط، وكان متواجدا بجانبه تحو 25 مشجعا".

9 إصابات فقط

وتابع مصطفى هدهود:" لدينا 9 إصابات فقط؛ نتيجة سقوط السور في صالة حسن مصطفى، وارتفاع السور كان 3 أمتار"، موضحا: "السور كان عليه حوالي 25 مشجع فقط، وكان تحتهم ناس، ووقعوا على الناس اللي تحتهم".

وأكمل مصطفى هدهود: "التصريح بحضور الجماهير، شمل تواجد 500 مشجع فقط، وحضر منهم حوالي 350 أو 400 فقط داخل صالة حسن مصطفى، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة، وتم إلغاء المباراة".