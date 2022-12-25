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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة قطبية تترك مئات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء

أرشيفية
أرشيفية

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وتسببت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة، بتسجيل انخفاض قياسي في إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، كما أدت إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي والطاقة عن عدد من الولايات.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، انخفض إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بنحو 2.8 مليون متر مكعب، بسبب العاصفة الثلجية، في أكبر انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عقد.

كما ألغيت خلال الـ 24 ساعة نحو 2700 رحلة طيران أمريكية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة.
 

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عاصفة الولايات المتحدة حوادث الكهرباء رحلات طيران الغاز

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