حادث نهائي سوبر السلة.. تصريحات متضاربة من الاتحاد وتحرك عاجل لوزارة الرياضة

شهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس السوبر لكرة السلة مشهد مأسوي ومؤسف بسقوط مدرج جماهير زعيم الثغر، ما أسفر عن إصابات عدة بينهم وإلغاء المباراة.

انطلقت مباراة الأهلي ضد الإتحاد السكندري علي صالة حسن مصطفي بمدينة 6 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساء وتوفقت قبل النهاية بـ 10 دقائق تقريبا لسقوط مدرج علي مشجعي زعيم الثغر.

تفاصيل سقوط سور صالة حسن مصطفي



كشف الدكتور مصطفى هدهود مدير صالة حسن مصطفى التي احتضنت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر بكرة السلة، تفاصيل واقعة سقوط سور بمدرج المباراة، مشيرا إلى أن المتداول بشأن سقوط مدرج عار تماما من الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: «البعض من جماهير الاتحاد السكندري كان بيتنطط على السور الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار نتيجة الفرحة الكبيرة لتقدم فريقهم السكندري على النادي الأهلي بأكثر من 20 نقطة أثناء المباراة».

وأوضح أنه كان مصرحا بدخول 500 فرد للمباراة، وشهدت اللقاء تواجد قرابة الـ 350 فردا، لافتا إلى أن المباراة كانت تسير بصورة طبيعية وكان متبقى 10 دقائق على انتهائها.

وشدد على أن مدرجات الصالة سليمة وليس بها أي عوار، لافتا إلى أن سقوط السور خلف العديد من الإصابات بينهم إصابة خطيرة جار إسعافها ولا وفيات.

مدير صالة حسن مصطفي



أكد الدكتور مصطفى هدهود ، مدير صالة حسن مصطفى، أن جماهير الاتحاد السكندري بالغت في احتفالها بالتقدم على حساب الأهلي في مباراة السوبر بكرة السلة وهو ما أدى لتدافع المشجعين في الممر بين المدرجين.

وأشار هدهود عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه تم الدفع بعشر سيارات للإسعاف لعلاج المصابين الذين سقطوا عقب التدافع.



وأوضح أن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أنه حذر جماهيره من المبالغة في الاحتفالات، مؤكداً أن اتحاد كرة السلة المسئول عن متابعة مسألة توفير سيارات إسعاف قبل انطلاق المباراة.



وأضاف: "ما أعلمه أنه كانت هناك سيارة إسعاف قبل بداية المباراة كما أن هناك مستشفى للشرطة بجانب الصالة".



اعتراف قاسي من نائب رئيس اتحاد السلة

اعترف عمرو مصيلحي ، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، بعدم وجود سيارة إسعاف قبل انطلاق لقاء الأهلي والاتحاد في بطولة كأس السوبر.



وأشار مصيلحي عبر برنامج الريمونتادا، بقناة المحور، إلى أن هناك سيارة إسعاف وصلت متأخرة بعد انطلاق اللقاء، مؤكداً أنه تم فتح التحقيق في جميع الإجراءات الخاصة بهذه المباراة.

وأضاف: "يجب الاعتراف بأن هناك قصور بخصوص عدم توفير سيارة إسعاف رغم أن التعليمات واضحة بعدم انطلاق أي مباراة خاصة بكرة السلة بدون توفير سيارة إسعاف".



وأكد أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام وسيتم محاسبة جميع المقصرين في هذه الأزمة.



تصريح متناقض من رئيس اتحاد السلة

أكد الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، أن هناك سيارة إسعاف كانت متمركزة بجانب محيط صالة الدكتور حسن مصطفى قبل انطلاق لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر.

وقال أبو فريخة عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور، إن سيارة الإسعاف تأخرت في الدخول للصالة بسبب الزحام حول الصالة.



ورد أبو فريخة على تصريحات نائبه عمرو مصيلحي بشأن عدم توفير سيارة إسعاف في المباراة قائلاً: "الحقيقة أن هناك سيارة الإسعاف ربما لم يشاهدها مصيلحي، ولكن كان هناك تأخر في دخول سيارة الإسعاف الثانية القادمة من المستشفى".

وأشار إلى أنه متأكد تماماً من وجود سيارة إسعاف قبل انطلاق اللقاء، ولا صحة حول ما تردد عن عدم تواجدها.



أخر تحديث عن المصابين



أعلن نادي الاتحاد السكندري، عن خروج 15 مصابا من المستشفي بعد حادث انهيار لوحة الإعلانات عليهم خلال مباراة فريق السلة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر لكرة السلة التي أقيمت أمس بصالة حسن مصطفي.

وخرج 15 مصابا من المستشفي بينما بقي 11 مصابا سيتم خروجهم خلال ساعة من الآن، بينما تظل حالة وحيدة حرجة في العناية المركزة تلقي الاهتمام.

ويتابع محمد مصيلحى ومجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومجلس إدارة النادي الأهلي حالة المصابين في المستشفي.

تحرك عاجل من وزارة الرياضة



كلف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى)؛ لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التى أقيمت بين فريقى الأهلى والاتحاد فى كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.



وجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة ، والتعرف على الأسباب التى أدت إلى سقوط الفاصل الحديدى ، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة ، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التى كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدى بإحدى مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التى حضرت المباراة، ونتج عن هذا السقوط إصابة ٨ من الجماهير، وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم بأن الإصابات بسيطة.

مصير مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري

كشف مصدر داخل اتحاد كرة السلة عن مصير مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد إلغائها، عقب انهيار سور مدرج على جماهير الإسكندرية.

وأضاف المصدر أن المباراة ستستكمل في وقت لاحق من نقطة توقفها بنفس عدد النقاط للطرفين وفق اللوائح .