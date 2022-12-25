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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد للحياة.. لماذا تعد عاصفة أمريكا الثلجية الأسوأ منذ عقود؟

ثلوج في كل مكان
ثلوج في كل مكان

اعتبرت حاكمة ‎نيويورك كاثي هوكول، العاصفة الثلجية التي تضرب غرب الولاية ، وبقاع كثيرة من أمريكا، أنها شيء ضخم وغير متوقع.

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تهديد للحياة
قالت هوكول إن العاصفة "تهديد لا لبس فيها للحياة" و"واحدة من الأسوأ في التاريخ"، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
واعتبر مراقبون أن التواجد في الخارج دون حراك من قبل الأشخاص يعني تضررهم أو موتهم إذا استمروا طويلا دون حركة.
وغطت الثلوج أجزاء واسعة من أمريكا وسط أمطار ورياح ودرجات حرارة ما دون الصفر.
 


عاصفة قطبية
واجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة، السبت، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وقالت هوكول، إن مطار بوفالو نياجرا الدولي مغلق حتى صباح الإثنين، وبعض الطرق مغلقة خلال يوم عيد الميلاد.

وأضافت أن كل شاحنة إطفاء في بوفالو تقريبا تقطعت بها السبل وعلقت في الثلج اعتبارا من صباح السبت.

ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.

وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل ومنشأة.


وألغيت اليوم نحو 2700 رحلة طيران أميركية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات "فلايت أوير"، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة أول أمس.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 16 شخصا على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسبما أفادت وسائل الإعلام.


وذكر مسئول أنه عُثر على شخص واحد على الأقل ميتا في سيارة بعدما تقطعت به السبل وبقى في سيارته فمات من الجو المثلج.

 

 

 

 

 

 

 

 

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