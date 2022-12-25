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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحث عن بديل آخر.. روسيا: لن نورد النفط بأسعار الغرب

علم روسيا
علم روسيا

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأحد، أن روسيا من حيث المبدأ لن تورد النفط بالأسعار التي حددها الغرب وسيتم البحث عن أسواق جديدة ولوجستيات حتى مع ارتفاع التكاليف.

وأوضح سيلوانوف ، خلال مقابلة مع قناة "الشرق نيوز"، أن روسيا ستبحث عن مستهلكين جدد للنفط مع تزايد الطلب على النفط حسب توقعات الوكالات.

ولفت إلى أنه سيتم البحث عن أسواق جديدة وعن لوجستيات جديدة، لكنها ستكون أعلى بتكلفتها"، مؤكدا أن “الموقف المبدئي هو عدم توفير مصدر الطاقة الرئيسي لدينا ببعض الأسعار التي تحددها الدول الغربية ولن نسمح بذلك”.

وأشار: “هذا ما يمليه المستهلك من خلال أساليب السوق”، مشددًا على أن قيود الأسعار مطبقة على المصنعين الروس.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف أن الوزارة لن تزود الصندوق الوطني للثروة في حال كانت قيمة النفط أقل من 70 دولارًا للبرميل وبسعر "منخفض للغاية".

واعتبر سيلوانوف أن العقوبات المفروضة على روسيا مكلفة للغاية بالنسبة لأوروبا، ولا تستفيد منها إلا الولايات المتحدة.

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