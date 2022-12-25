سجل وصنع 12 هدفا.. تريزيجيه يواصل التألق في الدوري التركي

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على فنربخشة بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري التركي.

وسجل هدفا طرابزون سبور ماكسي جوميز ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقتين 61 والـ11 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

تريزيجيه حاصد الجوائز

وفاز المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، بجائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور، عن شهر أكتوبر الماضي بعد ظهوره اللافت للأنظار لدى مشاركته ضمن منافسات بطولة الدورى التركي.

وحصل تريزيجيه على الجائزة نظير أدائه المتميز مع الفريق، قبل توقف المسابقات بسبب إقامة بطولة كأس العالم 2022.

وكان تريزيجيه قد تحصل على جائزة أفضل لاعب في فريق طرابزون سبور عن شهر سبتمبر أيضًا.

وساهم تريزيجيه في تسجيل 12 هدفا لطرابزون سبور سجل منها 7 وقدم 5 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة في كل البطولات لدى مشاركته ضمن منافسات الدوري التركي والدوري الأوروپي ودوري أبطال أوروپا وكأس السوپر التركي.

وانضم تريزيجيه لفريق طرابزون سبور في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أستون فيلا، مقابل 4 مليون يورو.

المتألق تريزيجيه ساهم بـ 8 أهداف خلال آخر 11 مباراة

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي في مباراة فريقه أمام نظيره قاسم پاشا 0-0

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا في مرمى فريق موناكو الفرنسي 4-0

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى مرمى فريق بيشكتاش التركي 2-2

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي فى مباراة فريقه امام سيڤاش سپور 1-0

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي فى مباراة سرڤينا زڤيزدا الصربي 1-2

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا في شباك فريق فرينسڤاروشي المجري 1-0

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى شباك فريق كونيا سپور 2-2

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدف الفوز لمنتخب مصر الوطني فى مرمى منتخب بلچيكا فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر والتي انتهت بنتيجة 2-1

تمكن محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي من تسجيل هدفا في شباك فريق هال سيتي الإنجليزي 1-1

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى مرمى فريق كريستال پالاس الإنجليزي 2-2

أحرز محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون سبور التركي هدفا فى شباك نظيره فريق سامسون سپور 3-0.