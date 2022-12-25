الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

شهد طريق جمصة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب لأحد الجامعات بسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 17 طالبا دون وقع إصابات.

حادث أتوبيس جمصة

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل عند دوران التخشيبه بطريق جمصة، وأسفر الحادث عن وقوع 17 إصابة جميعهم طلاب كانوا في طريقهم إلى أحد الجامعات بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه، أكد شهود عيان أن الحادث وقع الساعة 8.30 صباحاً عند دوران التخشيبه وكانت هناك سياره نقل واقفه عند الدوران واصطدم بها الاتوبيس.

وأضاف شهود العيان أنه على الفور حضر 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 17 مصاب، جميعهم طلاب، الي مستشفي بلقاس العام وبعض منهم الى المنصوره.

وأشار شهود العيان إلى ان الإصابات عبارة عن كسور وخدوش، ولا يوجد وفيات بين الطلاب .