عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

حادث اتوبيس جمصة
حادث اتوبيس جمصة

شهد طريق جمصة بمحافظة الدقهلية حادث تصادم أتوبيس يقل طلاب لأحد الجامعات بسيارة نقل مما أسفر عن إصابة 17 طالبا دون وقع إصابات.

حادث أتوبيس جمصة 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل عند دوران التخشيبه بطريق جمصة، وأسفر الحادث عن وقوع 17 إصابة جميعهم طلاب كانوا في طريقهم إلى أحد الجامعات بمحافظة الدقهلية.

ومن جانبه، أكد شهود عيان أن الحادث وقع الساعة 8.30 صباحاً عند دوران التخشيبه وكانت هناك سياره نقل واقفه عند الدوران واصطدم بها الاتوبيس.

وأضاف شهود العيان أنه على الفور حضر 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 17 مصاب، جميعهم طلاب، الي مستشفي بلقاس العام وبعض منهم الى المنصوره.

وأشار شهود العيان إلى ان الإصابات عبارة عن كسور وخدوش، ولا يوجد وفيات بين الطلاب .

صور حادث أتوبيس جمصة

حادث أتوبيس جمصة أتوبيس جمصة جامعة حورس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

بعد رفع الفائدة .. تراجع الذهب في مصر اليوم الأحد 25 ديسمبر

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

خلال أيام.. 4 نجوم يرحلون عن الأهلي مجاناً

ترشيحاتنا

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

بشرى للعاطلين عن العمل في 2023.. تعويض بطالة طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

لعشاق شاومي.. 6 تطبيقات مفيدة وحديثة لا غني عنها في هاتفك

لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الصيد في برج البرلس بكفر الشيخ

من أجل الناتو.. السويد تسلم 3 مطلوبين إلى تركيا

مناسبة للموظفين| رينو أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعلنت خطوبتها من طليق صديقتها.. شاهد أغرب إطلالات رهف الشامي على السوشيال ميديا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

من 10 سنين.. علاقة رهف الشامي بخطيبها تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

تونشا شارما تتخلص من حياتها فى ظروف غامضة

فيديو

لحظة سقوط مدرج الاتحاد خلال مباراة الأهلي.. ماذا حدث للجماهير| فيديوجراف

من 10 سنين.. علاقة رهف الشامي بخطيبها تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

اتقبض عليه في ساعات.. اعترافات صاحب فيديو كراتين الملايين "فيديوجراف"

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. طفل شجاع ينقذ أمه من السقوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ