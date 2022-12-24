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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرادق عزاء كبير للإعلامي سيد موسى بمسقط رأسه في الدقهلية| شاهد

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أقيم سرادق عزاء كبير للإعلامى سيد موسى أبوالخير بمسقط رأسه بقرية العزيزة في المنزلة بالدقهلية، حيث توافد المئات من المشيعين على العزاء.

ولقى موسى مصرعه أمس الجمعة متأثرا بإصابته إثر تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق الحزام الأمن ببحيرة المنزلة في الدقهلية على طريق "المطرية – بورسعيد"، مما تسبب في انزلاق السيارة النقل وسقوطها في مياه البحيرة، وأدت إلى مصرعه وإصابة 4 آخرين.

فيما حرص أهالى القرية والقرى المجاروة وأصدقاء الفقيد وعدد من القيادات الحزبية والتنفيذية وأعضاء مجلسى التواب والشيوخ، على تقديم واجب العزاء لأسرة الإعلامى، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق ومحبوب من الجميع وأن وفاته كانت صدمة كبيرة لهم جميعا.

وكان الآلاف شيعوا جثمان الفقيد بمشاركة النائب أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وبمشاركة قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة والمطرية، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظة الدقهلية.

وقام الأهالى بتشييع جثمان الفقيد إلى مقابر أسرته عقب أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وأهالى القرية واصدقاءه.

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محافظة الدقهلية الدقهلية صلاة الجنازة مستقبل وطن بحيرة المنزلة سيارة ربع نقل بمحافظة الدقهلية

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