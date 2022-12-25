رئيس صرف صحي الإسكندرية يوجه بأولوية رفع تجمعات الأمطار أمام المدارس والمستشفيات

وجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بأولوية رفع تجمعات مياه الأمطار من أمام المدارس والمستشفيات بمختلف مناطق المحافظة.

وأجرى نافع، جولة مرورية لمتابعة رفع تجمعات مياه الأمطار من ميدان الجندي المجهول المنشية وأمام الموقف الجديد وكرموز وأمام مستشفي الجمهورية علي طريق المحمودية.

وتشهد الإسكندرية، موجة من الطقس السيئ كجزء من نوة الفيضة الصغرى، التي بدأت منذ يوم الخميس، حيث شهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء منذ منتصف ليل أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد، في ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى.

وأسفرت الأمطار عن تراكم تجمعات كبيرة للمياه، وخاصة في مناطق وسط الإسكندرية بمحرم بك ومحطة مصر، وغرب المحافظة بالقباري ومينا البصل والطريق الصحراوي.

وذكرت شركة الصرف الصحي، في تصريحات لصدى البلد، إنها دفعت بسيارات إضافية في مناطق تجمع المياه للسيطرة عليها.

وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ذكرت في بيان أمس، أنه من المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم الأحد أمطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر، ثم تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار بنسبة 60% تقريبا مع استمرار تمركز سيارات وبدالات الشركة في المناطق الساخنة.

وقررت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار، وتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، والتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس أولا بأول.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميدانى على مدار الساعة لرصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.