عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحصل على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف| تفاصيل

التصحر والقحولة|أرشيفية
التصحر والقحولة|أرشيفية

تحدث الدكتور أحمد عبد العاطي، ممثل إفريقيا لاتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة  تفاصيل حصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف، قائلًا إن اتفاقية التصحر معنية بكل ما يخص الأرض، موضحًا أن التصحر هو تدهور إنتاج الأراضي بشكل عام، ويعتبر أكبر عامل يهدد الوجود الإنساني.

 

txt

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة|فيديو



وأضاف “عبد العاطي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن القحولة والجفاف مرادفين لبعض ولكن الاختلاف الوحيد يكمن في الفترة الزمنية التي يتم القياس فيها، مشيرًا إلى أن الجفاف حالة من الحالات الحرجة لتغير المناخ وأهم مؤشر بها هي تناقص معدل هطول الأمطار.


وتابع: "نحن من أكثر الدول القاحلة في العالم، لكننا نعاني من نوبات حادة من الجفاف، وأهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري على حصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف، فهو نجاح كبير".

 

القحولة والجفاف التصحر مصر الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

هتاخد 5000 جنيه شهريا.. شهادات الاستثمار الأعلى عائد بالبنوك

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

خسر 100 جنيه.. انخفاض حاد في أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة

عقب رفع الفائدة.. سعر الذهب اليوم في مصر والكويت والإمارات والسعودية

ترشيحاتنا

التضامن: الحج الاقتصادي يتم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية| تفاصيل

تعالوا صلوا عليه.. رسالة مؤثرة من بلوجر شهير بعد وفاة والده| فيديو

كيفية استخراج شهادة بيانات السيارة من المرور.. كل ما تريد معرفته

عدا 5 حالات بينهم السائق.. خروج المصابين فى حادث الدقهلية من المستشفى

خرج عن السيطرة.. تشجيانج الصينية تسجل مليون إصابة بـ كورونا يوميا

رجل أعمال صاحب توكيل شهير يتلاعب بالدفاتر للتهرب من سداد الضرائب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة تحت المطر.. 15 صورة ترصد غرق مناطق وسط وغرب الإسكندرية

في عيد ميلادها.. قصة زيجات هنا شيحة وعمرها الحقيقى وحلم حياتها

أعلنت خطوبتها من طليق صديقتها.. شاهد أغرب إطلالات رهف الشامي على السوشيال ميديا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

فيديو

أول ظهور بعد زواجهما.. مروان خورى يمازح زوجته : بترتعش من الخوف

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

كان خطيبي قبلها.. البلوجر رهف الشامي توضح حقيقة خطف زوج صديقتها

سعر الذهب والدولار اليوم في أول تعامل عقب قرار البنك المركزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ