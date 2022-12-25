مصر تحصل على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف| تفاصيل

تحدث الدكتور أحمد عبد العاطي، ممثل إفريقيا لاتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة تفاصيل حصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف، قائلًا إن اتفاقية التصحر معنية بكل ما يخص الأرض، موضحًا أن التصحر هو تدهور إنتاج الأراضي بشكل عام، ويعتبر أكبر عامل يهدد الوجود الإنساني.









وأضاف “عبد العاطي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن القحولة والجفاف مرادفين لبعض ولكن الاختلاف الوحيد يكمن في الفترة الزمنية التي يتم القياس فيها، مشيرًا إلى أن الجفاف حالة من الحالات الحرجة لتغير المناخ وأهم مؤشر بها هي تناقص معدل هطول الأمطار.





وتابع: "نحن من أكثر الدول القاحلة في العالم، لكننا نعاني من نوبات حادة من الجفاف، وأهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري على حصول مصر على عضوية الفريق الدولي المعني بصياغة تقرير القحولة والجفاف، فهو نجاح كبير".



