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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة|فيديو

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة|فيديو

ذروة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها وذلك بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم مما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أنه من العظمى من المتوقع أن تسجل 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، أما الصغرى ستتراوح بي الـ 13 والـ 14 درجة مئوية، موضحة أن الطقس خلال فترة النهار طقس شتوي لطيف على أغلب المناطق الشمالية معتدل على أغلب المناطق الجنوبية، أما بالنسبة لفترة الليل وخصوصًا الساعات المتأخرة يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية.

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار

وأشارت إلى أن الـ72 ساعة الماضية شهدت سقوط أمطار متفاوتة في الشدة، منوهة بأن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم أيضًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وستكون أمطار متوسطة الشدة وقد تغزر أحيانًا خلال فترة المساء على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وخليج السويس ومدن القناة، معقبة أن الأمطار في هذه المناطق ستكون من خفيفة لمتوسطة.

 

موعد استقرار الأحوال الجوية

 

وأشارت إلى أن هذه الأجواء مستمرة حتى غدًا الإثنين وستقل كميات الأمطار عن اليوم، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر على مدار هذا الأسبوع، وهناك انحسار لفرص الأمطار بدءًا من الثلاثاء فقط في المناطق الساحلية، بجانب عودة الشبورة المائية

الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية الطقس حالة الطقس

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