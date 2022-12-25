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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عدا 5 حالات بينهم السائق.. خروج المصابين فى حادث الدقهلية من المستشفى

صورة من الحادث
صورة من الحادث

صرح الدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس الخاصة، بخروج جميع مصابى حادث تصادم أتوبيس تابع للجامعة مع سيارة نقل على طريق المنصورة - جمصة، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بمستشفى بلقاس، وتبقى سائق الأتوبيس و4 طلاب آخرين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بالمنصورة. 

وأضاف "عبد الهادى"، فى تصريحات صحفية، أنه وقيادات الجامعة  يتابعون تداعيات الحادث أولا بأول منذ وقوعه، وأن هناك وفدا من الجامعة توجه لمكان الحادث والمستشفى للإطمئنان على الطلاب وتقديم جميع المساعدات.

وتلقت مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لجامعة حورس بدمياط وبين سيارة نقل على طريق المنصورة جمصة أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام الأتوبيس بسيارة نقل من الخلف، ما أدى إلى تهشم واجهة الأتوبيس، كما تبين إصابة 18 طالبا وطالبة ومعهم السائق.

فيما تم إخراج الطلاب المصابين من فتحة التهوية الخاصة بالأتوبيس ونقلهم بالإسعاف إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم. 

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