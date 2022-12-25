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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

المركز اللوجيستي بالسخنة يستقبل 69 سيارة مرسيدس استعداداً لتشغيله| تفاصيل

وصول 69 سيارة مرسيدس
وصول 69 سيارة مرسيدس الي المركز اللوجيستي بالسخنة

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول مجموعة من سيارات مرسيدس بمختلف إصداراتها داخل " المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز " بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك من أجل التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي قبل البدء الفعلي في تشغيله مع بداية عام 2023 .

وصول 69 سيارة مرسيدس الي المركز اللوجيستي بالسخنة 

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يهدف المركز اللوجيستي إلي تسهيل عملة نقل وتوزيع وتخزين السيارات، وذلك قبل طرح هذه الإصدارات في الأسواق المحلية، حيث تصل مساحة المركز اللوجيستي الي 20 ألف متر، وتصل سعة التخزينية إلي 750 سيارة، موكدا أن المركز اللوجيستي استقبل بالفعل دفعة أولي من سيارات مرسيدس وصل عددها إلي 69 سيارة من مختلف الطرازات.

 

فوائد مركز مرسيدس اللوجيستي بالعين السخنة  :

المركز اللوجيستي يعمل علي تخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، بالإضافة الي تقديم خدمات الصيانة وقطع الغيار، وذلك من اجل تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات المستوردة .

وصول 69 سيارة مرسيدس الي المركز اللوجيستي بالسخنة 


وفي ذلك السياق أوضح من جانبه وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائلا " إن الشراكة مع مرسيدس -بنز مصر وتواجدها داخل المنطقة الاقتصادية يعد خطوة هامة لدعم قطاع صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن مثل هذه المشروعات مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

 

 وأضاف جمال الدين أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية في تواجد مركز لوجيستي لمرسيدس-بنز شريك النجاح في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يضم المركز ساحة تخزينية للسيارات وآخر لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة".

وصول 69 سيارة مرسيدس الي المركز اللوجيستي بالسخنة 

تم إقامة المركز اللوجيستي بهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في كافة القطاعات في مصر، بالإضافة الي ضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية، بجانب توطين صناعة الوقود الأخضر لتحقق أهداف الاستراتيجية المرتبطة بكونها مركز صناعي لوجيستي ومنصة إقليمية للطاقة الخضراء.

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