إطلاله شبابية .. شاهد| أحلام تثير الجدل بخسارتها الكبيرة للوزن

شاركت الفنانة أحلام، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة .

وتألقت أحلام، مرتديه بنطال أنيق ولافت من الجينز باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص أنيق باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أحلام ، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كمت اختارت أحلام، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور أحلام