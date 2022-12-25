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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري يوجه الشكر لمجلس إدارة الأهلي بشأن أحداث كأس السوبر للسلة

أحداث لقاء السوبر
أحداث لقاء السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

وجه مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي، على موقفه في الأحداث التي شهدته صالة حسن مصطفي بعد سقوط المدرج في مباراة المارد الأحمر وسيد البلد في بطولة السوبر لكرة السلة.

وآصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا يعلن عن توجيه الشكر للنادي الأهلي وجاء كالتالي:

يتوجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادى الاهلى الشقيق برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادى الأهلى على موقفهم النبيل والمشرف عقب حادث سقوط مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى في كأس السوبر المصرى لكرة السلة، حيث تواجد مجلس إدارة النادى الأهلى وجماهيره بالمستشفيات مع جماهير نادى الاتحاد السكندرى عقب الحادث مباشرة، وحرص كلاً من العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى والدكتور محمد شوقى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ورئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلى والكابتن خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى على التواجد بالمستشفى بصحبة محمد مصيلحى رئيس النادى حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، مما يعكس الروح الطيبة بين الناديين ويعكس المعنى الحقيقة والسامى للرياضة فكل الشكر والتقدير لمنظومة النادى الأهلى على هذا الموقف المشرف.

مصيلحي يكشف تطورات حالة مصابي جماهير الاتحاد في حادث سقوط المدرج بلقاء الأهلي

أعلن محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري خروج معظم الجماهير التي أصيبت أثناء حضورها مباراة الفريق ضد الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وشهدت المباراة التي أقيمت بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر إصابة بعض جماهير الاتحاد إثر انهيار سور أحد المدرجات وسقوطه.

وقال الاتحاد في بيانه الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "إن محمد مصيلحى ومجلس إدارة النادى يُتابعون الآن الحالة الصحية لجميع المصابين من جماهيرنا عقب حادث سقوط مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى في كاس السوبر المصري".

وأضاف: "يطمئن رئيس نادي الاتحاد السكندرى جماهير وأعضاء ومحبي زعيم الثغر أن معظم جماهيرنا المصابين قد خرجوا بسلامة الله من المستشفيات التي تواجدوا بها".

وأردف: "مستشفى 6 أكتوبر التي كان بها عدد (14) مصابًا تم خروجهم جميعا بسلامة الله، ومستشفى زايد التخصصى التي بها (11 مصابًا سيتم خروجهم جميعاً خلال ساعة بسلامة الله، ومستشفى مصر الدولى حالتان تم خروج حالة منهما".

واختتم: "يتواجد فقط مشجع نادي الاتحاد السكندري إسلام محمد زكي بالعناية المركزة.. وكل الأمنيات الطيبة بتمام الشفاء لجماهيرنا العظمية".

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي مجلس إدارة مجلس إدارة النادي الأهلي نادي الاتحاد السكندري محمود الخطيب حسن مصطفي

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