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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 إجراءات صارمة.. المعاهد الأزهرية تصدر تعليمات مشددة لمنع الغش

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

واصل قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لانطلاق امتحانات نصف العام للنقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، حيث أصدر عدد من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الاتي:

تعليمات مشددة لمنع الغش 

1- الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

2- فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

3- يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.

4- ترسل صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة، على أن يدون عليها ما يفيد إرسال الأصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بصورة ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.

5- فى حالة اكتشاف دخول أحد الأشخاص مكان طالب مقيد باللجنة أثناء انعقاد الامتحان، يتم استدعاء الشرطة، وتسليمها الشخص صاحب الواقعة، وتحرز ورقة الإجابة، وترسل فى مظروف خاص إلى لجنة النظام والمراقبة مع مذكرة شارحة لما حدث.

6- فى حالة تسليم ورقة إجابة الطالب للشرطة مع الشخص صاحب الواقعة، يحرر رئيس اللجنة مذكرة شارحة، مثبتا به وجود ورقة الطالب فى حيازة الشرطة، وإفادة من مندوب الشرطة بتسلمه ورقة الإجابة المضبوطة مع صاحب الواقعة، ويتم تصوير ورقة الإجابة صورة طبق الأصل بخاتم اللجنة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية فى اليوم نفسه، وهذا الأمر هام جدا جدا .

7- فى جميع الأحوال يتم تحرير محضر غش بعد ضبط الطالب يغش مع أوراق تخص المادة أو تعمد الغش من زميل له .

المعاهد الأزهرية امتحانات نصف العام تعليمات مشددة لمنع الغش الغش محضر الغش ورقة إجابة الطالب

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