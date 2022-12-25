بروتوكول تعاون بين "القوى العاملة "و"مصر للطيران"

شهد وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، اليوم الأحد ،بديوان عام الوزارة ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ،لتسهيل إصدار تذاكر الطيران للوزارة،وذلك للمهمات الرسمية، للسفر على خطوط الشركة.

وأكد الوزير أهمية التعاون المثمر بين الوزارة والشركة ،باعتبارها شركة رائدة في مجال الطيران، وتقديم الخدمات الجوية ، وتيسير الرحلات الدولية لمعظم بلدان العالم.

وقع البروتوكول من جانب الوزارة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة،ومن جانب الشركة محمد فرحات رئيس القطاع التجاري لشركة مصر للطيران.

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