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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالاً بأعياد الميلاد.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها، بصورة جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس، احتفالا برأس السنة الجديدة.

ونشرت النجمة السورية، الصورة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت خلاله بإطلالة هادئة، وهي تقف بجوار شجرة الكريسماس.

السيرة الذاتية لسلاف فواخرجي 


هي ممثلة سوريّة اشتُهرت بعدة أدوارٍ مميزة كأسمهان وكليوباترا. كما أنها خريجة كلية الأداب قسم الأثار، بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث قدمها المخرج “ريمون بطرس” حين لعبت دور البطولة في فيلم “الترحال”، لتبدأ الأدوار بالانهيال عليها، وسجلت حضورًا على الساحة الفنية لأدائِها وجمالها.

 

الحياة الشخصية لسلاف فواخرجي 

وتزوجت من المخرج والممثل السوري وائل رمضان منذ عام 1999، حيث تعرفت عليه خلال دورها في مسلسل الجمل في نفس العام، وفي عام 2004 انفصلا، ولكن عادا مجددًا، ولديهما ابنان هما "حمزة" و"علي".

 

أحدث أعمال سلاف فواخرجي 

ومن ناحية أخرى، شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

 

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

 

 

 

احتفال عيد الميلاد الفنانة السورية سلاف فواخرجي الكريسماس صورة جديدة النجمة السورية مع وقف التنفيذ

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