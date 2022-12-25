الخدمات إلكترونية.. الكهرباء تعلن إلغاء الفاتورة الورقية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة إلكترونيًا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.

وأضاف “أيمن حمزة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج “مساحة حرة”، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك أجهزة مع المحصلين وتأتي إلى الشقق ويدفع الفواتير عن طريق الكريدت وطبع الإيصال من خلال الدفع الإلكتروني ولن تتواجد الفواتير الورقية وسيتم إلغاءها وتدريجيًا سيتم الدفع إلكترونيًا خاصة مع العدادات ذات الكارت الشحن.

وتابع الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن : "جميع العدادات سيتم تغيرها إلى العدادات مسبوقة الدفع أو الذكية وسيتم الانتهاء من العدادات القديمة تدريجيًا وكل عام يتم تغيير من 2 إلى 3 ملايين عداد"، كما وصلنا إلى تركيب أكثر من 14 مليون عداد مسبوق الدفع، ومتبقي أكثر من 28 مليون عداد فقط"، مشيرًا إلى أنه يمكن لمستخدمي العدادات ذات كارت الشحن يمكنهم الشحن من خلال التطبيق على الهاتف المحمول.

وأشار الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التي يحتاجها في أي وقت ومن أي مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتى الآن ومنها "دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى وغيرها من الخدمات".





