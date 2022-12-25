أمطار رعدية وبرق.. الطقس السيئ يضرب عددا من محافظات الجمهورية

كشفت توقعات الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حيث سيشهد اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار والأمطار"، وهناك أمطار متفاوتة الشدة على غالبية المحافظات تتراوح ما بين متوسطة وغزيرة".

كما ستشهد الإسكندرية من أكثر المناطق التي تشهد تساقطا للأمطار المصحوبة بالبرق والرعد"، إلى جانب استمرار تساقد الأمطار على أغلب المحافظات والمدن الساحلية ومنها دمياط والعريش حتى الساعات الأولى من صباح الغد.

تشهد بعض المناطق من البلاد حالة سريعة من التقلبات الجوية اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 ، وأن هناك انكسارا واضحا في درجات الحرارة على كل انحاء الجمهورية ، لتصل ولأول حول تحت الـ 20 °م نهاراً وتلامس الـ 10 °م ليلاً في معظم الانحاء.

طقس الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .

سقوط الأمطار

بالإضافة إلى أن بداية من الغد ستكون الأمطار أقل مقارنة باليوم نتيجة مرور منخفض جوي بالبلاد، لافتة إلى أنه "من الممكن أن تتشكل السيول غدا في سيناء نتيجة لاستمرار سقوط الأمطار".

وأن الأمطار ستقل على القاهرة الكبرى خلال ساعات، ومع صباح غد ستكون كميات الأمطار قليلة وستنحصر في القاهرة فقط".