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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول .. سموحة يفرض التعادل السلبي أمام الأهلي بالدوري

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة  الأهلي وسموحة بالتعادل السلبي، والتي تجمع بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.

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وفى الدقيقة السابعة أحمد عبد القادر يمرر الكرة إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء ليقابلها بتسديدة قوية ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية.

وشهدت الدقيقة 11 تسديدة لسموحة من كرة بينية داخل منطقة جزاء الأهلي ليقابلها محمد سعيد بتسديدة ولكن الشناوي يتصدى لها بثبات.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 8 مباريات، مقابل تعادل وحيد، دون تلقي أي هزيمة حتى الآن، في منافسات موسم 2022-2023.

ويظل سموحة مع المدرب طارق العشري، بفوز وحيد في 8 مواجهات، مع التعادل 4 مرات والخسارة في 3 لقاءات، ضمن الدوري المصري.

تشكيل الأهلي 

وأعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يبدأ به مباراة سموحة كالتالي:  

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، كريم فؤاد، برونو سافيو، أحمد عبد القادر

الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي، كل من علي لطفي، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، آليو ديانج، حسام حسن، محمد مجدي أفشة، رأفت خليل، محمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بـ22 نقطة، فيما يحتل سموحة، المركز الثالث عشر بـ7 نقاط.

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الدوري المصري عمرو السولية الأهلى سموحة طارق العشري

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