حصاد عام 2022| أبرز الظواهر الفلكية المميزة.. كسوف الشمس لمرتين خلال سنة

تزينت السماء خلال عام 2022 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة كسوف الشمس.

و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري؛ للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

والكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس ما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يكون القطر الزاوي للقمر أكبر من الشمس، ما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.

وحدثت ظاهرة كسوف الشمس مرتين خلال هذا العام والمرتين وأثناء تلك المرتين شاهدناها فيها الظاهرة مرة بشكل جزئي ومره لم نشاهده فى مصر .

واتفق مواعيد الكسوف الجزئي للشمس الأول في عام 2022 مع مواعيد اقتران شهر شوال لعام 1443 هجريا، وأمكن رؤيته فى المناطق التى ظهر فيها القمر عند حدوثه.

الكسوف الجزئي للشمس لم يرى في مصر او فى أى من المنطقة العربية، حيث كان مرئيا فقط في جنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب أمريكا الجنوبية، وكانت أفضل رؤية له في الأرجنتين .

واستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته 3 ساعات و54 دقيقة تقريبا، وعند ذروة الكسوف الجزئى للشمس يغطى قرص القمر حوالى 64% من قرص الشمس.

وبدأ الكسوف الجزئي للشمس، في الساعة الثامنة و45 دقيقة و12 ثانية مساء يوم السبت 30 أبريل، ووصلت ذروته في الساعة العاشرة و41 دقيقة و20 ثانية مساء، ونهايته كانت في الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة و56 ثانية صباح يوم الأحد (الأول من مايو) وذلك بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

بينما شهدت الكرة الأرضية يوم الثلاثاء 25 أكتوبر كسوفًا جزئيًا للشمس وشهد بداياته في مصر في حدث يعد من أكبر الأحداث الفلكية التي رأتها مصر خلال عام 2022.

وستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريباً ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبًا.

وأمكن رؤيته ككسوف جزئي في كل من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا .

وتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث غطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

في القاهرة رَه الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهراً تقريباً، وكانت ذروة الكسوف الجزئي في القاهرة في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريباً حيث غطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس، وانتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريباً، وبذلك استغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريباً .