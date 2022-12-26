بالأسماء.. إصابة 6 طلاب في تصادم سيارتين بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 6 طلاب في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهن للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1592 والميكروباص رقم 4189 بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 طلاب هم احمد. م 21 عام وغادة. ع. أ 22 عاما، أميرة. ح 22 عاما، أحمد. ك 22 عاما، إيمان. ع. أ 19 عاما، آية. ن 18 عاما يقيمون بقري مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وإرتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

