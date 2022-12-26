عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 6 طلاب في تصادم سيارتين بزراعي ملوي جنوب المنيا

إصابة 6 طلاب في حادث
إصابة 6 طلاب في حادث مروري

أصيب 6 طلاب في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهن للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

تأكيدا لروح الإخاء.. بابا نويل يوزع الهدايا على المارة بشوارع المنيا.. صور

طلاب الفرقة الرابعة بفنية المنيا يُبدعون في معرض «ضد العنف».. صور

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 1592 والميكروباص رقم 4189  بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان أمام مركز ملوي.

 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال البحث الجنائي والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 طلاب هم احمد. م 21 عام وغادة. ع. أ 22 عاما، أميرة. ح 22 عاما، أحمد. ك 22 عاما، إيمان. ع. أ 19 عاما، آية. ن 18 عاما  يقيمون بقري مركز ملوي.

 

تم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وإرتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

المنيا حادث تصادم الأجهزة الامنية مركز ملوي نقل المصابين الطريق الزراعى السريع هيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

حكم قضائى عاجل بشأن منع ظهور محمد رمضان بالإعلام

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

هنستريح.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا للمصريين على الهواء.. فيديو

موضوعات متعلقة

تأكيدا لروح الإخاء.. بابا نويل يوزع الهدايا على المارة بشوارع المنيا.. صور

ترشيحاتنا

دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم.. ردده هذه الأيام قبل الامتحانات

شبانة: الكل حزن بسبب أكرم توفيق.. وكهربا مستهدف

رصد أكثر من 40 طائرة حربية صينية تحلق قرب مضيق تايوان.. تفاصيل

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

فضل قراءة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام وسترى العجب

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ