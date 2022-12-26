السوشيال ميديا تتسبب في ارتفاع حالات الطلاق.. ندوة بـ إعلام المنيا

نظم مركز الإعلام بالمنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة اعلاميه بعنوان " الأسرة المصرية في عصر السوشيال ميديا"، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة وإدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة.

أكد المشاركون بالندوة ان السوشيال ميديا تسببت في ارتفاع حالات الطلاق وهددت قيم الأسرة المصريه.

حاضر بالندوة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا وصباح رمضان كبير المذيعين بإذاعة شمال الصعيد وبحضور الإعلامى وليد الحينى مدير مركز الإعلام وفاطمة الزهراء على مدير إدارة المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة وأدار الندوة احمد بهاء الدين.

وأكدت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا على الإيجابيات التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن هناك سلبيات هددت قيم مجتمعنا، وصعبت دور الأسرة في تربية النشء بالاستخدام الخاطئ وغير المحدود لهذه التطبيقات.

و أشارت إلى المخاطر الطبية التى قد تصيب البعض نتيجة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

فيما حذرت صباح رمضان كبير المذيعين بإذاعة شمال الصعيد من الدور الخطير لمواقع التواصل الاجتماعي فى هدم كيان الأسرة والتسبب في ارتفاع حالات الطلاق، وانعدام الحوار الأسرى والتواصل الفعال بين أفراد الأسرة والعيش في المجتمع الإفتراضى الذى فرضه انتشار السوشيال ميديا.

ومن جانبها حذرت فاطمه الزهراء على مدير إدارة المرأة بالمحافظة من الألعاب الإلكترونية المنتشرة مؤخراً بين الأطفال مثل لعبة "تحدى شارلى" الخطيرة جداً على الأطفال صحياً ودينياً وثقافياً على حد وصفها، وطالبت المجتمع بالإنتباه للتطبيقات الإلكترونية الضارة وضرورة مراقبة أجهزة الأبناء فى المنازل لحذف الضار منها.

