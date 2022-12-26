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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بدون أي مسكنات.. أسرع علاجات لتخفيف التهاب المفاصل

التهاب المفاصل
التهاب المفاصل

أربعة أطعمة تساعد في علاج آلام التهاب المفاصل  من الكرز إلى البروكلي وفقًا للباحثين من جامعة إيست أنجليا تشير نتائج دراسة معملية إلى أن السلفورافان - أحد مكونات البروكلي  يبطئ تدمير الغضاريف في المفاصل ولكن هل يمكن أن يساعد الطعام في تخفيف أعراض التهاب المفاصل المؤلم؟فبالنسبة للتجربة السريرية ، كان هناك 135 مشاركًا تم تشخيص إصابتهم بهشاشة العظام أو أبلغوا عن آلام مزمنة في الركبة ، لا تُعزى إلى الإصابة.

 تخفيف أعراض التهاب المفاصل

 /وفقا لموقع express وجدت دراسة بحثية أخرى أن الكرز يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة بفضل مركب يعرف باسم الأنثوسيانين ويوصى أيضًا بتناول الحبوب الكاملة ، حيث تشير الأبحاث إلى أنها غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة ويمكن أن تقلل الالتهاب.

أشارت دراسة أخرى إلى أن البروتينات الموجودة في فول الصويا قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل ,بشكل عام ، أظهرت النتائج أن بروتين الصويا يحسن أعراض هشاشة العظام مقارنة ببروتين الحليب.

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