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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: تعليق ناري لـ نبيل الحلفاوي بعد تعادل الأهلي.. وشاكيرا تحتفل مع أولادها بالكريسماس

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مصاب ولا مغضوب عليه .. تعليق نارى لـ نبيل الحلفاوى بعد تعادل الاهلى | شاهد

 

نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

وكتب نبيل الحلفاوى “ هي إيه حكاية شادي؟ مصاب ولا موقوف ولا مغضوب عليه؟ ”.

 

هبة مجدي وزوجها يؤديان مناسك العمرة.. شاهد

 

حرص الفنان محمد محسن ، وزوجته الفنانة هبة مجدي، على أداء مناسك العمرة، حيث نشر محسن صورة لهما من امام الكعبة ولذلك عبر حسابة بموقع انستجرام . 

 

شاكيرا تحتفل مع اولادها بالكريسماس فى الصحراء

 

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا، مع اولادها بالكريسماس هذا العام فى الصحراء ، حيث نشرت صورة لها بصحبة اولادها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام . 

 

شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب في أحد الأماكن العامة.. فيديو

 

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو للفنانة شرين عبد الوهاب وهي ترقص بعفوية مع زوجها الفنان حسام حبيب في إحدى الأماكن العامة في حالة من السعادة.

 

 

 

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