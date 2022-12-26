يعد طبق العدس هو الراعى الرسمى للشتاء ولذلك نقدم لكي طريقة لعمل العدس.

طريقة عمل العدس الأصفر بدون خلاط:

1- غسل العدس الأصفر جيدا لإزالة الأتربة والشوائب.

2- ضعي زيت زيتون في وعاء مناسب على النار، حتى يسخن الزيت.

3- أضيفي البصل والجزر المفروم، إلى الزيت الساخن، مع التقليب جيدا.

4- أضيفي العدس إلى المكونات على النار.

5- ثم ضيفي رشة ملح وفلفل أسود ورشة كمون، مع التقليب جيدا.

6- اسكبي الماء فوق الجزر والبصل والعدس، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا.

7- اتركي الوعاء على نار متوسطة الحرارة، لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يغلى.

8- بعد ذلك اخفضي درجة حرارة النار، واتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة إضافية، حتى تتأكدي من نضج جميع المكونات وخاصة العدس.

9- بعد أن يثقل قوام العدس والخضروات، ارفعي الوعاء من على النار، ثم ضيفي عصير الليمون، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمام التجانس.

10 - صبي شوربة العدس الساخنة في أطباق التقديم، وقدميها مع الخبز المحمص والبصل