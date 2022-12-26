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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل العدس الأصفر بدون خلاط

صدى البلد

يعد طبق العدس هو الراعى الرسمى للشتاء ولذلك نقدم لكي  طريقة لعمل العدس.

طريقة عمل العدس الأصفر بدون خلاط:

1- غسل العدس الأصفر جيدا لإزالة الأتربة والشوائب.
2- ضعي زيت زيتون في وعاء مناسب على النار، حتى يسخن الزيت.
3- أضيفي البصل والجزر المفروم، إلى الزيت الساخن، مع التقليب جيدا.
4- أضيفي العدس إلى المكونات على النار.
5- ثم ضيفي رشة ملح وفلفل أسود ورشة كمون، مع التقليب جيدا.
6- اسكبي الماء فوق الجزر والبصل والعدس، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا.
7- اتركي الوعاء على نار متوسطة الحرارة، لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يغلى.
8- بعد ذلك اخفضي درجة حرارة النار، واتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة إضافية، حتى تتأكدي من نضج جميع المكونات وخاصة العدس.
9- بعد أن يثقل قوام العدس والخضروات، ارفعي الوعاء من على النار، ثم ضيفي عصير الليمون، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمام التجانس.
10 - صبي شوربة العدس الساخنة في أطباق التقديم، وقدميها مع الخبز المحمص والبصل

 

طريقة عمل العدس شوربة العدس العدس الاصفر عدس العدس

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