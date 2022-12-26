عريس يعتدي على زوجته بالمحلة.. والأخيرة تحرر محضرا في الشرطة.. تفاصيل

استمرت حالة من الدهشة والإصرار بين صفوف أسر وعائلات مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، عقب واقعة شهدت قرية بلقينا حينما تعدي عريس على عروسته وشقيقها الأكبر بالضرب والتراشق بالألفاظ عقب انتهاء حفل ليل زفافهما، إثر نشوب خلافات بينهما عن ركوب شقيقة العريس أم والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة بزفاف العروسين، الأمر الذي دفع العروسة إلى تحرير محضر ضد العريس بديوان مركز شرطة المحلة.



في ذات السياق أفاد شهود عيان أن طوارئ مستشفي المحلة العام استقبلت في الساعة الثانية صباحا عروسا تعاني من إصابات بكدمات في الوجه، نتيجة تعدي عريسها عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بإحدى القاعات بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.



وتابعت مصادر مقربة من العروسين أن الخلافات نشبت عقب مشادة كلامية بين العروسين بسبب الخلاف بينهما على أولوية ركوب شقيقة العريس، فضلا عن رغبة والدة العروس في الكرسي الأمامى في السيارة الخاصة لزفاف العروسين، وتصاعدت وتيرة الخلافات التي أدت إلي تعدي العريس على العروس وشقيقها بالضرب وطرد والدتها من السيارة، الأمر الذي دفع العروس بفستان الزفاف، وأسرتها إلى التوجه إلى ديوان مركز شرطة المحلة لتحرير محضر ضد العريس.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا من جهة العروس اتهمت زوجها في ليلة زفافهما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 8813 لسنة 2022 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان مابها من إصابات.