خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لإحدى السيدات تدعي ظهور شخصية جديدة في محتوى الأطفال ويجب الانتباه لها.



قالت نور أبو سعدة في فيديو على التيك توك:'' خالي بالكم في شخصية جديدة مرعبة ظهرت للأطفال وبتكون موجودة على فيديوهات اليوتيوب وكمان في الفيديو جيم."

أضافت نور أبو سعدة:"أن الشخصية التي تظهر للأطفال تسمي هاجي وجي عبارة عن دبدوب لون أزرق و لديه أسنان حامية للغاية."

استطردت: "أن هذه الشخصية تشجع على الأعمال العنيفة ومؤذية جدا. خلي بالكم ماتسبوش الموبايلات والأجهزة الإلكترونية لاطفالك بدون رقابة....يفضل أن يكون في مراقبة لكل ما يشاهده الطفل.