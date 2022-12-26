إعلام القاهرة تعلن رسميًا جداول الفصل الدراسى الأول .. صور

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول الخاصة بالشعبة العربي، والشعبة الإنجليزية، وشعبة الإعلام الرقمي.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمي بالجامعة.

جاء ذلك، على هامش الاجتماع العاشر للوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، والذي انعقد في جامعة طنطا.

اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمي بجامعة القاهرة



وشهد الاجتماع، تسليم الدكتور محمد حسن جاد الله، مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، شهادة اعتماد مركز كلية الإعلام للتحول الرقمي، إلى كلية الإعلام.

حضر مراسم تسليم الدكتورة داليا محمد عبد الله، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ومدير مركز الكلية للتحول الرقمي.

وبعد تسلم هذه الشهادة؛ أصبح مركز كلية الإعلام للتحول الرقمي، مركزًا معتمدًَا رسميًّا للتدريب والاختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات، وتطبيقاتها المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات CUIT.

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جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (2)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (3)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (4)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (5)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (6)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (7)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (8)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (9)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (10)

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول (11)