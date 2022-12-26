عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جامعة المنصورة تقدم منحًا للطفل عمر زكي الأول على العالم بمسابقة الحساب الذهني

صدى البلد

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ إن  جامعة المنصورة لها استراتيجية في تبني الأطفال النبغاء والمتميزين علميا وثقافيا ورياضيا وهي جزء من الكيان العام للدولة.

أضاف شريف خاطر خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن الجامعة قدمت جائزة للطفل المعجزة عمر زكي علي والي وعمره 7 سنوات في الصف الثاني الابتدائي من قرية منيا سندوب بالمنصورة لأنه حاز على المركز الأول في مسابقة دولية على 325 طفل من عدة دول في مسابقة الحساب الذهني .

وتابع أن الجامعة تتبنى الطفل وتقوم بتنمية مهاراته وقدراته وخصوصا لأن المحافظة لديها إمكانيات القرية الأولمبية وتم منح الطفل عضوية مدى الحياة لتنمية مهاراته الرياضية وكذلك في كلية الهندسة ننظم دورات للذكاء الصناعي في إجازة آخر العام وتم منحه حق الإلتحاق بها.

وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي يتم الإلتحاق بها من عمر 9 سنوات فتم التقديم له حتى يستثنى من هذا الشرط؛ معلقا ان الطفل حاجة مشرفة؛ كما أن الجامعة تتكفل ببرامج الدراسية والمنح المختلفة مع المتميزين .

البحث العلمي المنصورة كلية الهندسة طفل جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هيلعب قدام الزمالك .. حيلة ذكية لعودة كهربا رغم عدم دفع الغرامة

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

يبدأ من 1000 جنيه وعائد شهري .. اِعرف حساب التوفير من البنك الأهلي

توثيق الطلاق الشفوي.. كبار العلماء: يحق لولي الأمر توقيع عقوبة على الممتنع

لـ طلاب الثانوية العامة | مفاجآت في تنسيق الترم الثاني بالجامعات الخاصة

رسوم على شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي لتمويل صندوق دعم الأسرة| مقترح

نوران جوهر تواصل الصدارة.. سيطرة مصرية مطلقة على التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

علي فرج في الصدارة ومصطفى عسل ثانيا.. ترتيب التصنيف العالمي لرجال الإسكواش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرض العجائب الشتوية.. مناظر طبيعية غريبة على سطح المريخ

عشوب: سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد الدائم فيلم خمسة باب.. تفاصيل

جريئة وملفتة.. إطلالات أثارت الجدل لـ نادية الجندي في 2022

خلوا بالكم.. تحذير من رواد السوشيال للأمهات من كارتون جديد يضر بالأطفال

فيديو

بعد غنائها مع أنغام.. حكاية أغنية فاز بها حميد الشاعري بعد دور كوتشينة

مش مكسوفة من بوسة فيلم صاحبتي.. تصريحات جريئة لابنة شقيقة إلهام شاهين.. فيديوجراف

عشوب: سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد الدائم فيلم خمسة باب.. تفاصيل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ