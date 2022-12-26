جامعة المنصورة تقدم منحًا للطفل عمر زكي الأول على العالم بمسابقة الحساب الذهني

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ إن جامعة المنصورة لها استراتيجية في تبني الأطفال النبغاء والمتميزين علميا وثقافيا ورياضيا وهي جزء من الكيان العام للدولة.

أضاف شريف خاطر خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية في برنامج هذا الصباح؛ أن الجامعة قدمت جائزة للطفل المعجزة عمر زكي علي والي وعمره 7 سنوات في الصف الثاني الابتدائي من قرية منيا سندوب بالمنصورة لأنه حاز على المركز الأول في مسابقة دولية على 325 طفل من عدة دول في مسابقة الحساب الذهني .

وتابع أن الجامعة تتبنى الطفل وتقوم بتنمية مهاراته وقدراته وخصوصا لأن المحافظة لديها إمكانيات القرية الأولمبية وتم منح الطفل عضوية مدى الحياة لتنمية مهاراته الرياضية وكذلك في كلية الهندسة ننظم دورات للذكاء الصناعي في إجازة آخر العام وتم منحه حق الإلتحاق بها.

وأضاف أن أكاديمية البحث العلمي يتم الإلتحاق بها من عمر 9 سنوات فتم التقديم له حتى يستثنى من هذا الشرط؛ معلقا ان الطفل حاجة مشرفة؛ كما أن الجامعة تتكفل ببرامج الدراسية والمنح المختلفة مع المتميزين .