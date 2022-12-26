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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم كوجاك: هناك صورة نمطية وظالمة عن "الحماه" في المجتمع المصري

الإعلامي كريم كوجاك
الإعلامي كريم كوجاك

أكد الإعلامي كريم كوجاك، أن هناك صورة نمطية  عن "الحماه" في المجتمع المصري، و هذه الصورة ظالمة إلى حد كبير ، لأن هناك "حموات" تكون  في مكانة الأمهات.

كريم كوجاك: طبعاً في حماة  سيئة 

وتحدث "كوجاك" اثناء تقديمة برنامج "من البداية" المذاع على فضائية " صدى البلد" عن جريمة طعن بها الزوج حماته، في الشارع أمام الجميع في سوهاج ، بسبب الخلافات الأسرية ، قائلاً:" أيه نوع و شكل الخلافات ، اللي تخلي شاب في مقتبل العمر ، يرتكب جريمة بشعة بالشكل ده"


وتابع:"أه طبعاً في حماة  سيئة ، لكن مش ده العادى، قي حموات أطيب من الأمهات "

 

 

 

 

ي كريم كوجاك الحماة المجتمع المصري صدى البلد الامهات

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