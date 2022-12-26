كريم كوجاك: هناك صورة نمطية وظالمة عن "الحماه" في المجتمع المصري

أكد الإعلامي كريم كوجاك، أن هناك صورة نمطية عن "الحماه" في المجتمع المصري، و هذه الصورة ظالمة إلى حد كبير ، لأن هناك "حموات" تكون في مكانة الأمهات.

كريم كوجاك: طبعاً في حماة سيئة

وتحدث "كوجاك" اثناء تقديمة برنامج "من البداية" المذاع على فضائية " صدى البلد" عن جريمة طعن بها الزوج حماته، في الشارع أمام الجميع في سوهاج ، بسبب الخلافات الأسرية ، قائلاً:" أيه نوع و شكل الخلافات ، اللي تخلي شاب في مقتبل العمر ، يرتكب جريمة بشعة بالشكل ده"



وتابع:"أه طبعاً في حماة سيئة ، لكن مش ده العادى، قي حموات أطيب من الأمهات "