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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجهما..

أرمينية سورية.. تعرف على فارق السن بين طارق العريان وزوجته نيكول سعفان

نيكول وطارق العريان
نيكول وطارق العريان

علم صدى البلد ان المخرج طارق العريان تزوج منذ عدة أشهر من الموديل نيكول سعفان ، حيث فضل الثنائي عدم الافصاح عن ذلك إلا للمقربين منهما.

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زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. بعد عامين من طلاق أصالة

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زواج طارق العريان ونيكول سعفان:

وكان المخرج طارق العريان قد ارتبط بنيكول سعفان عقب طلاقة من المطربة السورية أصالة ، حيث ظهر العريان مع نيكول في العديد من الحفلات .

 

ونرصد أبرز معلومات عنها وفرق السن بينهما :

نيكول سعفان التي تداولت صورها مع طارق العريان، تعمل موديل ،وهي أرمينية من أصول سورية، ولدت في سوريا عام 1998، و تبلغ من العمر 22 عاما، وبينها وبين طارق العريان فارق عمري كبير يتخطى الـ 30 عاما.

 

وهاجرت أسرة نيكول من سوريا إلى أرمينيا وعاشت حياتها هناك، والتحقت بالجامعة حيث درست التسويق لكن حبها لعالم الفن جعلها تدخل مجال الأزياء وتعمل كموديل ، وخلال السنوات الأخيرة الماضية عادت لمصر وعاشت فيها فترة ومن هنا كانت بداية انطلاقتها الفعلية تحديدًا في 2018.

 

بدأت نيكول سعفان في الظهور في العديد من المناسبات الفنية والاحتفالات ، وظهرت مع العديد من المخرجين والمنتجين كان منهم طارق العريان ، وظهرت مؤخرًا، في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، التي كانت من إخراج "العريان".

 

وطارق العريان يبلغ من العمر 56 عاما أي أن فارق العمر بينهما 34 عاما وهو أمر مثير للجدل حيث انتقده رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد معرفة ذلك، وبعد أن تم الكشف عن حقيقة سر طلاق أصالة وطارق العريان.

طارق العريان ونيكول في تركيا:

 

خطف المخرج طارق العريان، وعارضة الأزياء  نيكول سعفان، الأنظار بظهورهما في حفل زفاف بمدينة إسطنبول التركية.

وتناقلت منصات "السوشيال ميديا" الكثير من الصور والفيديوهات من الحفل، خاصة تلك التي تجمع العريان بخطيبته سعفان.

وظهر الثنائي وهما بحالة انسجام تام خلال الزفاف، وتم تداول فيديو لهما وهما يلتقطان الصور مع السوبر ستار راغب علامة، الذي قام بإحياء حفل الزفاف، ثم يقومان بالرقص على أنغام أغنيته الشهيرة "مغرم ياليل.

انفصال أصالة وطارق العريان

أعلنت أصالة، في شهر يناير الماضي 2020، انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة تجمعمها.

وعلقت على الصورة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

وأضافت أصالة في تعليقها: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصالة".

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