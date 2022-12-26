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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب محافظ قنا: اختيار 15 مشروعا للمنافسة على مستوى الجمهورية في "ISEF 2022"

حفل ختامى للمعرض
حفل ختامى للمعرض المحلى للعلوم والهندسة" ISEF 2022"

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا ، حفل ختامى للمعرض المحلي للعلوم والهندسة ” ISEF 2022 "، بمقر قصر ثقافة قنا ، الذى انعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر ديسمبر الجارى.

حضر الحفل، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، والدكتورة منال عبدالوهاب، وكيل المديرية ، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجى بقنا ، وكل من الدكتور محمد الساعى، أستاذ بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادى ورئيس لجنة التحكيم ، والدكتور أحمد شورى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وأعضاء لجنة التحكيم.

 

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تفقد نائب محافظ قنا ، معرض الابتكارات والاختراعات التى شارك بها الطلاب فى المعرض  بعدد 65 مشروعا فوق السن، و 22 مشروع تحت السن ، معرباً عن سعادته بالمستوى العالى للابتكارات المقدمة من قبل الطلاب بمجالات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وتنقيتها ، بالإضافة إلى منتجات طبيه متعددة الاستخدامات.

وأشار نائب محافظ قنا ، إلى أن لجنة التحكيم اختارت 15 مشروعا من إجمالى 65 مشروعا مشارك بالمعرض للتأهل للمنافسة فى المعرض الذى سوف يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية خلال شهر فبراير المقبل، متمنياً للفائزين التوفيق وتحقيق المراكز الأولى.

كما شهد عمر، فعاليات الحفل الذى أقيم بمسرح قصر الثقافة، بدأ بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم قصيدة وطنية ألقتها فتاتين من المشاركات فى المعرض نالت إعجاب الحضور ، تلاها تسليم عدد من الدروع وشهادات التقدير للمشاركين في تنظيم المعرض وأعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين في المعرض.

وأكد نائب محافظ قنا ، أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم، و ضرورة استكشاف الطلاب الباحثين، وتنمية أفكارهم، واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع، من خلال الربط بين مركز التطوير التكنولوجى وجامعة جنوب الوادى وكلية هندسة الأزهر والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والمصانع والمؤسسات التى تعمل في نفس المجالات التى تستهدفها ابتكارات ومشروعات الطلاب، بهدف دعم أفكارهم وتبنيها بما يحقق النفع للمجتمع.

وقدم نائب محافظ قنا ، الشكر لجميع المسئولين عن تنظيم المعرض، وأعضاء لجنة التحكيم، والطلاب المشاركين في المعرض، وأسرهم لحرصهم على دعم أبنائهم في المشاركة فى مثل هذه الأنشطة.

 

الحفل الختامى للمعرض

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قنا مديرية تعليم قنا حفل ختامى للمعرض المحلى للعلوم والهندسة ISEF 2022 قصر ثقافة قنا وزارة التربية والتعليم

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