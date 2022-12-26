لا أؤيد حقوق المثليين.. تعليق باسم سمرة على دوره في عمارة يعقوبيان|فيديو

علق الفنان باسم سمرة على دوره المثير للجدل في فيلم عمارة يعقوبيان، قائلا : «أنا مابخافش من حد.. ومابخافش من ردود الافعال لان دي حاجة موجودة في المجتمع».

وقال «باسم سمرة» خلال لقائه على قناة «النهار»، إنه قدم دور الرجل المثلي في «عمارة يعقوبيان» و «مرسيدس» بدون خوف من أحد لأنه عمل فني مثل أي أعمال أخرى، مشيرا إلى أن عمارة يعقوبيان من أهم الأفلام التي أعطت له ظهور لان بالاضافة الى النجوم المشاركين في العمل.

وأضاف «باسم سمرة»: «انا بحب الشغل بتاعي وبدرس كل حاجة بعناية شديدة ومش بخاف غير من ربنا، مؤكدا أنه لا يؤيد حقوق المثليين، لأن الدين والمجتمع والعادات والتقاليد ترفض هذا الشذوذ، ولا يريد أن يتدخل في حياة الناس بشكل عام.

المنتجون يروجون شائعات وفاتي

رد الفنان باسم سمرة، على الشائعات التي تستهدف حالته الصحية وتدعي وفاته بين الحين والآخر، قائلا: «اللي بيحب يطلع شائعات الوفاة هم المنتجين وبيحبوا يعملوا دعاية للأعمال، واعتقد أن المنتجين بتعمل كده بطريقة ما وأنا رافضها تماما وترويج على حساب صحتي، وده تخمين مني».

لم أندم على فيلم أحاسيس

وأكد «باسم سمرة»، على عدم ندمه على المشاركة في فيلم أحاسيس، ذاكرا تفاصيل موافقته على الفيلم قائلا: «لم أندم على فيلم أحاسيس وأنا ممثل وبعمل شخصيات مختلفة والدور كان لصديقي أحمد عزمي وهو اللي هيعمل دوري مش أنا».

وأضاف : «وقت إمضاء أحمد عزمي لفيلم أحاسيس مراته قرأت ورق الفيلم وكان لسه متجوز ورفضت الدور غيرة منها فطلب مني اعمل الدور وأنا كمان مراتي بتغير عليا».