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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

متغيب منذ شهرين.. أب يستغيث لمساعدته في العثور على نجله بالبدرشين

صدى البلد

تغيب الشاب عبد التواب سعد محمود واسم الشهرة محمود، البالغ من العمر 18 عاما ، عن منزله فى المرازيق - كفر زهران - التابعة لمركز البدرشين - بمحافظة الجيزة ، ولم تفلح محاولات أسرته فى العثور عليه.

وقال والد الشاب عبد التواب سعد محمود واسم الشهرة محمود ،  في رسالة بعث بها إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد": "نجلي البالغ من العمر 18 عاما  ، تغيب عن المنزل فى المرازيق - كفر زهران - التابعة لمركز البدرشين - بمحافظة الجيزة ، فى ظروف غامضة، منذ يوم 28 نوفمبر 2022 حوالي الساعة الثامنة والنصف من أمام معهد البدرشين الثانوي  ، وتم غلق الهاتف  ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

وأضاف: “ أناشد المسئولين وأهل الخير أن يساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لأهله على أيديكم، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليه، رأفة بحال والدته المريضة”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل على الأرقام الآتية:
01005561499
01090385766
01114676950

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الجيزة كفر زهران مركز البدرشين معهد البدرشين الثانوي ظروف غامضة اهل الخير

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