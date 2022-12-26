بالكاجوال.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في ظهورها على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة.

وتألقت إلهام شاهين، مرتدية بنطال أنيق باللون الأسود ونسقت معه بلوفر بسيط باللون البيج والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إلهام شاهين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور إلهام شاهين