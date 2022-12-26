عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن أنشطة المراكز الجامعية للتطوير المهني

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  بالنجاح الذي حققه المركزان الجامعيان للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة ودورهما فى دعم الجوانب المهارية للطلاب، وتوفير فرص التوظيف والتدريب.

وأكد أن الجامعة تحرص دائما على تنمية مهارات طلابها والاستثمار فى المعرفة، وأعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل، قادر على المساهمة فى بناء "الجمهورية الجديدة" ودعم الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تدشينها في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ومستهدفاتها.

وفاة ضابط شرطة صدمته دراجة نارية بطريق "طنطا _ كفر الزيات"

استعرض الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، تقريرا عن الانجازات تناولا خلاله الخدمات التى قدمتها  المراكز لأكثر من ١٠ آلاف طالب وخريج خلال عام واحد منذ افتتاحها الرسمي في يناير الماضي، ودعم الجوانب المهارية لذوي الهمم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الأنشطة الدامجة من تدريبات وورش عمل وجلسات مشورة فردية على مدار العام الأول لها والتواصل مع عشرات الشركات داخل محافظة الغربية وتوفير فرص التوظيف والتدريب لطلاب الجامعة. 

txt

تقديم الرعاية الطبية لـ 1219 حالة بقافلة جامعة طنطا في بسيون


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

IMG-20221226-WA0128
IMG-20221226-WA0128
IMG-20221226-WA0130
IMG-20221226-WA0130
IMG-20221226-WA0129
IMG-20221226-WA0129
جامعة طنطا محافظة الغربية محافظ الغربية ذوى الهمم كلية التجارة الدكتور طارق رحمي الدراسات العليا الطلاب الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يُلبي كافة احتياجات "نوال حسن"

موضوعات متعلقة

إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات بـ"علوم طنطا"

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: الرئيس السيسي رد على شائعات المغرضين بشأن قناة السويس

ضربها علقة بفستان الفرح.. من الاسماعيلية لـ المحلة العرايس بتتهان

احذر.. أجهزة داخل منزلك تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء |تعرف عليها

أحمد موسى: الرئيس السيسي حريص على تخفيف الأعباء عن المزارعين.. فيديو

حصاد 2022 .. أسرع 10 سيارات في السعودية لهذا العام

حصاد الإسكان 2022|طرح أراضى للأفراد والمصريين بالخارج والتصدى للسماسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

بعد زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. صور آثارت الجدل خلال الخطوبة| شاهد

بـ ربع مليون جنيه.. سعر فستان زفاف ابنة الحضرى يثير ضجة

في موسمه.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الأنف التحسسي

فيديو

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

محمد هنيدي: نبيل الجميل يهدف للضحك أولا وأتمنى عرضه في بغداد

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ