مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا عن أنشطة المراكز الجامعية للتطوير المهني

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالنجاح الذي حققه المركزان الجامعيان للتطوير المهني بكليتي الهندسة والتجارة ودورهما فى دعم الجوانب المهارية للطلاب، وتوفير فرص التوظيف والتدريب.

وأكد أن الجامعة تحرص دائما على تنمية مهارات طلابها والاستثمار فى المعرفة، وأعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل، قادر على المساهمة فى بناء "الجمهورية الجديدة" ودعم الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تم تدشينها في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ ومستهدفاتها.

استعرض الدكتور أحمد أبو السعادات مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة، والدكتورة نيرة عبد الدايم مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التجارة، تقريرا عن الانجازات تناولا خلاله الخدمات التى قدمتها المراكز لأكثر من ١٠ آلاف طالب وخريج خلال عام واحد منذ افتتاحها الرسمي في يناير الماضي، ودعم الجوانب المهارية لذوي الهمم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال الأنشطة الدامجة من تدريبات وورش عمل وجلسات مشورة فردية على مدار العام الأول لها والتواصل مع عشرات الشركات داخل محافظة الغربية وتوفير فرص التوظيف والتدريب لطلاب الجامعة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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