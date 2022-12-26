لتحطيم الأهداف الخبيثة.. إجراء عسكري عاجل من صربيا

قال وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، اليوم الإثنين، إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أمر برفع عدد القوات الخاصة في البلاد من 1500 إلى 5000 جندي، مضيفا أنه من المتوقع تشكيل القوة بحلول نهاية عام 2023.

قال فوسيفيتش في منشور على “إنستجرام”: “سيحصل الجيش الصربي على “5000 جندي وضابط صف وضابط مدربين تدريباً عالياً، والذين سيكونون قد أكملوا أحدث التدريبات ... وسيكون لديهم أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية”.

وأضاف أن “القوة الجديدة ستكون من شأنها أن تحطم النوايا والأهداف الخبيثة لمن لا يحبون أمتنا ويريدون إيذاء شعبنا”، مضيفًا أن “القوات الخاصة التي تم إصلاحها ستكون جاهزة للوفاء بها. أي مهام في أي جزء من البلاد وفي أي وقت، والاستجابة لكل التحديات التي يواجهها وطننا”.

يأتي هذا الإعلان وسط مواجهة متوترة بين صربيا وكوسوفو والتي جذبت بالفعل انتباه الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

واندلعت التوترات في وقت سابق من هذا الشهر عندما أقام الصرب، الذين يشكلون الأغلبية في الجزء الشمالي من المنطقة الانفصالية، حواجز للاحتجاج على اعتقال ضابط شرطة سابق متهم بمهاجمة دورية لإنفاذ القانون في كوسوفو.

وطلبت صربيا من قوة حفظ السلام بقيادة الناتو الإذن بنشر ما يصل إلى 1000 جندي وضابط شرطة صربي في كوسوفو.

ويحق لبلجراد القيام بذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، الذي وضع حدًا لقصف الناتو ليوغوسلافيا السابقة في عام 1999.

وقالت الولايات المتحدة إنها تعارض “بشكل قاطع” عودة القوات الصربية إلى كوسوفو.

في وقت سابق من اليوم، ورد أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا طالبت بلجراد بضمان قيام صرب كوسوفو بإزالة الحواجز في غضون 24 ساعة.