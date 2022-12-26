هل يشترط في تسوية الصف إلصاق أصابع المصلين ببعضها؟.. فيديو يجيب

هل يشترط في تسوية الصف إلصاق أصابع المصلين ببعضها؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ أحمد السيد السعيد، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بفيديو نشر عبر الصفحة الرسمية بتطبيق فيسبوك لموقع "فتاوى البلد".

وقال السعيد، إن تسوية الصفوف اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة من جمهور الحنفية والمالكية والشافعية، والراجح عند الحنابلة أنه يستحب تسوية الصفوف وتراس المصلين، مستدلاً قوله بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من حسن الصلاة"، ووجه الدلالة أنها من حسن الصلاة.

وتابع السعيد، أن حسن الشئ زيادة عليه وهو قدر زائد عن الوجوب، لاسيما إن كان هناك عذر أو لمنع انتشار وباء أو مرض أو لتعذر التصاق الصفوف أو تراصها، فعند إذ يجوز التباعد لدفع الضرر.

هل يجوز للمرأة التى تؤم النساء أن تدخل فى الصلاة بدون إقامة



تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز للمرأة التى تؤم النساء أن تدخل فى الصلاة بدون إقامة؟.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: نعم يجوز للمرأة ويجوز للرجل الدخول فى الصلاة بدون إقامة، لأنها سنة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، أن إقامة الصلاة سنة وليست واجبة، لكن تفويتها ليس حسنا.

حكم الصلاة بدون إقامة

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإقامة للصلاة سنة وتحصل عند الصلاة جماعة في المسجد أو في البيت، أو منفردا.



وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإقامة من السنن التي تكون قبل الصلاة، وهي الأذان والإقامة.

وأشار إلى أنه لو صلى المسلم بدون إقامة للصلاة فصلاته صحيحة، ولكن ترك سنة ونحن في حاجة لإحياء السنن اقتداءا بالنبي (صلى الله عليه وسلم).