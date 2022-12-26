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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفاجأة.. ارتداء ميسي البشت القطري بعد التتويج بكأس العالم متفق عليه

فوز الأرجنتين بكأس
فوز الأرجنتين بكأس العالم

قال الدكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي، إن ظهور لاعبي الأرجنتين والجهاز الفني للفريق في حالة فرحة غير طبيعية بعد التتويج بكأس العالم سببها الذهول والانكار، موضحا أن الفرحة حينما تزيد تتحول إلى البكاء من شدة الفرح وانكار لما حدث.

وأشار الدكتور محمد المهدى، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مشهد ارتداء ميسي البشت القطري وقت التتويج كأس العالم  كان متفق عليه، مضيفا: "المشهد له وجهين، وجه ثقافي وهو أن العربي لما يحب يكرمك قوي يخلع عباءته ويعطيها لك ودي حاجة ثقافية".

 

مونديال استثنائي

وتابع: "الوجه الثاني كان تكريم للاعب الأفضل والتنظيم الأفضل، وكأن العباءة تمثل الدولة العربية المضيفة التي نجحت نجاح مبهر وهو مونديال استثنائي لم يحدث من قبل، وأيضا التدافع الثقافي أن البلد المضيفة تريد إظاهر ثقافتها وحضارتها وهذا مقبول وليست المرة الأولى له.

محمد المهدى الطب النفسي التتويج بكأس العالم ميسي البشت القطري

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