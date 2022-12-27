عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد البحر الأحمر يتابع أعمال المرحلة الثانية من مشروع الجوجوبا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تابع اللواء أحمد عبدالعزيز، سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، أعمال المرحلة الثانية من مشروع «زراعة الجوجوبا» بمساحة   ٢٠٠٠ فدان باستخدام مياة الصرف الصحى المعالج بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي هذا المشروع العملاق في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم خطة التنمية الشاملة في محافظات الصعيد بمشروعات عملاقة تعتمد على الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقق نمواً يستفيد منه كافة المواطنين.

و تفقد السكرتير المساعد، منطقة المرحلة الثانية من زراعات الجوجوبا، حيث أوضح انه تم الانتهاء من ٩٠٪ من الطرق الداخلية بالمزرعة، و تسابق البحر الأحمر الزمن من أجل الانتهاء من المرحلة الثانية في أقرب وقت. 

وعن المشروع تحدث اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر،قائلا؛ بإن المحافظة تسعى لتوطين المشروعات ذات الطبيعة المستدامة والتي يتم تأسيسها استغلالًا للموارد المتاحة والطاقات المهدرة، بحيث نحقق الاستفادة الربحية بجانب تزويد فرص العمل لأبناء البحر الأحمر.

وأشارالمحافظ إلى أن مشروع زراعة الجوجوبا من المشروعات المستقبلية الرائدة نظرًا للفائدة القصوى لهذا النبات المعروف بـ «الذهب الأخضر» الذي يدخل في العديد من الصناعات الدوائية والعطرية، فضلًا عن استخدام زيوت الجوجوبا كوقود حيوي للطائرات، مما يجعله ذات عائد مادي كبير، ويدخل ضمن الثروات القومية التي نراعي الاهتمام بها في محافظة البحر الأحمر.

وتعد زراعة الجوجوبا من المشاريع الإقتصادية الكبيرة التي تدر دخلًا كبيرًا للدولة، وتساهم في توفير حياة كريمة و تنمية مستدامة وتعمل على إتاحة و خلق فرص عمل متعددة لتشغيل نسب عالية من سكان الحاليين، نظرًا لكثافة العمالة المطلوبة لزراعة الجوجوبا وتنفيذ مصنع عصر للزيوت لزيادة القيمة المضافة من المحصول المنزرع وتحقيق عائد اقتصادي من بيع زيت الجوجوبا، واستخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة.

وتتمثل الفوائد البيئية لأشجار الجوجوبا في أنها تقاوم شدة الرياح وزحف الكثبان الرملية ومتحملة للإجهادات المختلفة ومصدر جديد ومتجدد للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن زراعة فدان جوجوبا يطلق سنويًا ما يعادل 137.5طن أكسجين، ويحتجز ما يعادل 22 طن ثاني أكسيد كربون.

ويأتي هذا المشروع ، في ضوء بروتوكول التعاون المفعل بين محافظة البحر الأحمر و هيىة تنمية الصعيد الذي تم توقيعه في أكتوبر للعام الماضي ٢٠٢١ بهدف الاستفادة من إقامة مشروعات زراعية من خلال الاستثمار في زراعة النباتات الزيتية.

 

 

322016395_1266497823927616_6096485119185660794_n
322016395_1266497823927616_6096485119185660794_n
322114695_550693126923252_3758826753222612349_n
322114695_550693126923252_3758826753222612349_n
322169055_645938237276392_7803463334918480576_n
322169055_645938237276392_7803463334918480576_n
322391271_720752992813607_8578041881940916779_n
322391271_720752992813607_8578041881940916779_n
البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر التنمية الشاملة حياة كريمة القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

دعاء أقسم النبي باستجابته .. 9 كلمات لا ترد صباحا ومساء

موضوعات متعلقة

بأسعار مخفضة.. افتتاح منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمديرية الزراعة في الغردقة

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة الغردقة خلال يومين

زفة بلدي على "كارتة".. بابا نويل يحتفل بالكريسماس على شواطئ مرسى علم| شاهد

في أجواء احتفالية.. "بابا نويل" يصل من بروكسل ليوزع هدايا على شواطئ الغردقة

بملابس بابا نويل.. بلجيكي يصل إلى الغردقة لتوزيع الهدايا على السائحين

فنادق مرسي علم تحتفل بالكريسماس بجولة الجمل وهدايا للسائحين

مصر تحصد 21 كأسًا.. البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات تختتم فاعلياتها بالغردقة|صور

وزير التعليم العالى يفتتح معامل كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

ترشيحاتنا

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

إيران تغير مسار رحلة عائلة علي دائي المتجهة إلى دبي

غرامة 2 مليون جنيه لغير الملتزمين.. موعد الأوكازيون الشتوي 2023 في مصر

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

بسبب كاب..القصة الكاملة لتخلص طفل من شاب في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طريقة لمكافحة كورونا.. صينيون يلتفون بأكياس| شاهد

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

بسبب مرضها.. تفاصيل آخر لحظات في حياة البلوجر شهد العنزي ترويها أختها

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ