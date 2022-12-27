بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة القرن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، إن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

وأجرى بايدن محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حول الآثار المميتة للعاصفة.

وقد أسفرت العاصفة الثلجية المستمرة ودرجات الحرارة الباردة عن وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في نيويورك اعتبارًا من يوم الاثنين.