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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعلن الطوارئ في نيويورك بسبب عاصفة القرن

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، جراء العاصفة الشتوية العنيفة المستمرة "عاصفة القرن" والتي بدأت في 23 من الشهر الجاري، فيما أمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية.

وذكر بيان للبيت الأبيض، إن الإجراء يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث  التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمطلوبين.

وأجرى بايدن محادثة هاتفية مع حاكمة نيويورك كاثي هوشول، حول الآثار المميتة للعاصفة.

وقد أسفرت العاصفة الثلجية المستمرة ودرجات الحرارة الباردة عن وفاة ما لا يقل عن 27 شخصا في نيويورك اعتبارًا من يوم الاثنين.

حالة الطوارئ الرئيس الأمريكي الأمن الداخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ كاثي هوشول

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