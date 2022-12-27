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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هزة أرضية في مصر.. شبكة رصد الزلازل تكشف التفاصيل الكاملة

صدى البلد

كشفت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 5 ريختر، على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي الطور، بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في الساعة الثانية و11 دقيقة، صباح اليوم الثلاثاء. 

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في بيان أصدره اليوم، أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة وقعت على خط العرض 28.04 درجة شمالا، وخط الطول 33.48 درجة شرقا، وعلى عمق 9.61 كم. 

وأوضح أن درجة إحساس المواطن بالزلزال تعتمد على عدة أسباب، منها: بعده من المركز، وعمق الزلزال نفسه، ووضع الشخص.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك توابع للهزة، لكن قوتها ستكون أقل كثيرا من الهزة الرئيسية ، وقد لا يشعر بها أي من المواطنين، وسيكون ذلك خلال اليوم وغدا على أقصى تقدير. 

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