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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

جيب شيروكي موديل
جيب شيروكي موديل 2015

شهد سوق السيارات المصرى العديد من الارتفاعات فى الأسعار ، سواء للسيارات الجديدة " الزيرو " أو السيارات المستعملة ، بسبب الأزمات الأخيرة التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

جيب شيروكي موديل 2015

 وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري، والتي يأتي منها السيارة جيب شيروكي موديل 2015 ، والتي تباع بسعر 900 ألف جنيه إلى 990 ألف جنيه كمتوسط سعر على حسب الحالة الفنية للسيارة .

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ومن المعروف ان السيارة جيب شيروكي موديل 2015 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ"SUV" ، وتستمد قوتها من خلال خيارين للمحركات، الأول بسعة 3600 سي سي 6 سلندر، ينتج قوة 285 حصان عند 6400 لفة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران 350 نيوتن. متر.

جيب شيروكي موديل 2015

ويأتي المحرك الآخر للسيارة جيب شيروكي موديل 2015 ، بسعة 6400 سي سي 8 سلندر ، بقوة 460 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وتقترن ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

جيب شيروكي موديل 2015

وتحتوى السيارة جيب شيروكي موديل 2015، شاشة بمقاس 8.5 بوصة، ولوحة عدادات متطورة تحتوى على شاشة LED ملونة تعرض المعلومات والأعطال للسائق، وبها نظام تنبيه الابتعاد عن المسار.

جيب شيروكي موديل 2015

وتضم السيارة جيب شيروكي موديل 2015، عدد من وسائل الأمان والحماية العالية والمتطورة منها فرامل طوارئ أوتوماتيكية، ومراقبة عبور المشاة من الخلف، والحفاظ على مسار القيادة والقدرة على تخطي شتى أنواع التضاريس بسهولة، ووسائد هوائية وخلفية، ونظام تحديد السرعة "سيليك سبيد"، بها نظلم المساعدة على الركن، وتوافرت بنظام التحكم عند المرتفعات والمنحدرات.

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