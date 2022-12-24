لعشاق الـ"SUV" .. قيمة الوديعة الدولارية لهيونداي توسان 2022

نشر مجلس الوزراء قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة و الموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، بعد الاعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

هيونداي توسان موديل 2022

وتحسب قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالأسواق الخارجية .

وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، حيث إنها تاتى ضمن فئة السيارات 1,591 سي سي .

هيونداي توسان موديل 2022

و تكون القيمة للوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، بقيمة الوديعة (تحت اتفاقيات دولية) بسعر 5.482 دولار ، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 19.469 دولار .

هيونداي توسان موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة هيونداي توسان موديل 2022 تضم محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة من خلال منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية .

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلوكتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل سرعتها الصوى الى 201 كيلومتر في الساعة، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

هيونداي توسان موديل 2022

وتاتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022، بعدد من التجهيزات من بينها ، 5 مقاعد مكسوة بالجلد، وتدعم المقاعد الأمامية ميزة التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك تدعم المقاعد الأمامية التهوية، و شاشة عرض مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح.