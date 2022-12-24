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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق الـ"SUV" .. قيمة الوديعة الدولارية لهيونداي توسان 2022

هيونداي توسان موديل 2022
هيونداي توسان موديل 2022

نشر مجلس الوزراء قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة و الموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، بعد الاعلان عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

هيونداي توسان موديل 2022

وتحسب قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج، سواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم ، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن قيمة الوديعة الدولارية للسيارات بالأسواق الخارجية .

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وخلال السطور التالية سنتعرف قيمة الوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، حيث إنها تاتى ضمن فئة السيارات  1,591 سي سي .

هيونداي توسان موديل 2022

و تكون القيمة للوديعة الدولارية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 ، بقيمة الوديعة  (تحت اتفاقيات دولية) بسعر  5.482 دولار ، اما قيمة الوديعة  (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 19.469 دولار .

هيونداي توسان موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة هيونداي توسان موديل 2022 تضم محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة من خلال منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية .

 

تتسارع السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلوكتر في الساعة خلال 9 ثوان، وتصل سرعتها الصوى الى 201 كيلومتر في الساعة، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر .

هيونداي توسان موديل 2022

وتاتى السيارة هيونداي توسان موديل 2022، بعدد من التجهيزات من بينها ، 5 مقاعد مكسوة بالجلد، وتدعم المقاعد الأمامية ميزة التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك تدعم المقاعد الأمامية التهوية، و شاشة عرض مقاس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح.

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